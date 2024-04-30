Антонова (Киселева) Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Киселева) Акулина Алексеевна

Место рождения

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.06.1886 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1886 ст.

Отец: Киселев Алексей Якимович

Мать: Киселева Матрена Еремеевна

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович

Бракосочетание
10.04.1906 ст.

Муж: Антонов Иван Александрович

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бычкова (Антонова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович

Рождение ребёнка
05.07.1921

Дочь: Шмытова (Антонова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович

Лався, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1957
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область

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