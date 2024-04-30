Антонова (Киселева) Акулина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1886 ст.
Дата смерти1957
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1886 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович
Бракосочетание
10.04.1906 ст.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бычкова (Антонова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович
Рождение ребёнка
05.07.1921
Дочь: Шмытова (Антонова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Антонов Иван Александрович
Смерть
1957
Лакинск, Собинский муниципальный район, Владимирская область