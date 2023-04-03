Агриппина Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Матрена Силина

Отец ребёнка: Сила Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Поликарп Силин

Отец ребёнка: Сила Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Силина

Отец ребёнка: Сила Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Настасья Силина

Отец ребёнка: Сила Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Григорий Силин

Отец ребёнка: Сила Иванов

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сила Иванов

Смерть
Неизвестно
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