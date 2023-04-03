Агриппина Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Матрена Силина
Отец ребёнка: Сила Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Поликарп Силин
Отец ребёнка: Сила Иванов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Силина
Отец ребёнка: Сила Иванов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Настасья Силина
Отец ребёнка: Сила Иванов
Рождение ребёнка
1818
Сын: Григорий Силин
Отец ребёнка: Сила Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сила Иванов
Смерть
Неизвестно