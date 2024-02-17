Шарапова (Алаева) Зинаида Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Алаева) Зинаида Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1957

Отец: Алаев Сергей Федорович

Мать: Алаева Мария Максимовна

Рождение ребёнка
23.03.1980

Сын: Шарапов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Вячеславович

Рождение ребёнка
13.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Алексей Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Алексей Вячеславович

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