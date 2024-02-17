Шарапова (Алаева) Зинаида Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1957
Отец: Алаев Сергей Федорович
Мать: Алаева Мария Максимовна
Рождение ребёнка
23.03.1980
Сын: Шарапов Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Вячеславович
Рождение ребёнка
13.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарапов Алексей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно