Соболева (Архипова) Татьяна Варламовна
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Архипов Варлам Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Новоселова (Соболева) Настасья Тимофеевна
Отец ребёнка: Соболев Тимофей Власович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Соболев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Соболев Тимофей Власович
Смерть
Неизвестно