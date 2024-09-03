Соболева (Архипова) Татьяна Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Архипова) Татьяна Варламовна

Место рождения

Архиповской, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Архипов Варлам Филиппович

Мать: не указана

Архиповской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Тимофей Власович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Новоселова (Соболева) Настасья Тимофеевна

Отец ребёнка: Соболев Тимофей Власович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Соболев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Соболев Тимофей Власович

Смерть
Неизвестно

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