Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курилов Егор
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Курилов Егор
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Курилов Александр Егорович
Отец ребёнка: Курилов Егор
Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
После 1914