Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Егор

Рождение ребёнка
1873

Сын: Курилов Иван Егорович

Отец ребёнка: Курилов Егор

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Курилов Александр Егорович

Отец ребёнка: Курилов Егор

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
После 1914

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