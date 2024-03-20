Репман Христиан Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
1869
Сын: Репман Владимир Христианович
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шацкая Мария Христиановна
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Репман Виктор Христианович
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Елена Христиановна
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Репман Валентин Христианович
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Репман Валентин Христанович
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репман Юлия Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репман Борис Христианович
Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище в Москва