Репман Христиан Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРепман Христиан Христианович

Репман Христиан Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Reppmann Christian Jacob

Мать: Reppmann Констанция Катерина Луиза

Рождение ребёнка
1869

Сын: Репман Владимир Христианович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шацкая Мария Христиановна

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Репман Виктор Христианович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Елена Христиановна

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Репман Юрий Христианович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Репман Валентин Христианович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Репман Валентин Христанович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Репман Юрий Христианович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман Юлия Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Репман Борис Христианович

Мать ребёнка: Репман Наталья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман Наталья Емельяновна

Смерть
1927
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище в Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close