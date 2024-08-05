Наталья Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Макарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1801

Дата смерти

1879

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1801

Отец: Макар Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Трофимович

Рождение ребёнка
03.03.1825

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.06.1827

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1829

Сын: Капитон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.10.1831

Дочь: Просковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1834

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Трофимов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Трофимович

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1879
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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