Наталья Макарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1801
Дата смерти1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1801
Отец: Макар Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
03.03.1825
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
13.06.1827
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
23.02.1829
Сын: Капитон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
10.10.1831
Дочь: Просковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
03.03.1834
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Трофимов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Трофимович
Смерть
1879