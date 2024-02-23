Колга Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолга Людмила Александровна

Колга Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1938

Отец: Колга Александр Яковлевич

Мать: Колга Наталья Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close