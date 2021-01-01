Кортунова (Куренкова) Лидия Дмитриевна
Место рожденияВоронежская обл., Грибановский р-н, с. Малые Алабухи 1-е
Дата рождения08.09.1935
Дата смерти01.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935
Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Малые Алабухи 1-е
Бракосочетание
?.09.1953
Воронежская обл., г Борисоглебск
Рождение ребёнка
30.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кортунов Виктор Сергеевич
Таджикская ССР, г Душанбе
Смерть
01.01.2021
Воронежская обл., г. Воронеж