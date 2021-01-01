Кортунова (Куренкова) Лидия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кортунова (Куренкова) Лидия Дмитриевна

Место рождения

Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Малые Алабухи 1-е

Дата рождения

08.09.1935

Дата смерти

01.01.2021

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1935

Отец: Куренков Дмитрий Петрович

Мать: Куренкова Александра Александровна

Воронежская обл., Грибановский р-н, с. Малые Алабухи 1-е
Бракосочетание
?.09.1953

Муж: Кортунов Виктор Сергеевич

Воронежская обл., г Борисоглебск
Рождение ребёнка
30.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кортунов Виктор Сергеевич

Таджикская ССР, г Душанбе
Смерть
01.01.2021
Воронежская обл., г. Воронеж

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