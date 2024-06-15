Дерюгин Игнат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюгин Игнат

Место рождения

Могилевская губерния, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дерюгина) Елена

Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дерюгин Евдоким

Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дерюгина) Христина

Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Рождение ребёнка
10.11.1903

Дочь: Мурашова (Дерюгина) Агафья

Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья

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