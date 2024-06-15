Дерюгин Игнат
Место рожденияМогилевская губерния, Беларусь
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дерюгина) Елена
Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дерюгин Евдоким
Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дерюгина) Христина
Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Рождение ребёнка
10.11.1903
Дочь: Мурашова (Дерюгина) Агафья
Мать ребёнка: Дерюгина Аксинья