Pakieła (Kowalska) Julianna
Место рожденияWarszawa
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Warszawa
Бракосочетание
22.01.1894
Муж: Pakieła Piotr
Brańszczyk akt 6/1894
Рождение ребёнка
06.06.1900
Сын: Pakieła Bolesław
Отец ребёнка: Pakieła Piotr
Budy/Brańszczyk akt 104/1900
Смерть
Неизвестно