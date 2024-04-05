Pakieła (Kowalska) Julianna Около 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Pakieła (Kowalska) Julianna

Место рождения

Warszawa

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Warszawa
Бракосочетание
22.01.1894

Муж: Pakieła Piotr

Brańszczyk akt 6/1894
Рождение ребёнка
06.06.1900

Сын: Pakieła Bolesław

Отец ребёнка: Pakieła Piotr

Budy/Brańszczyk akt 104/1900
Смерть
Неизвестно

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