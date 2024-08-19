Гафаров Ахат Арсланович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафаров Ахат Арсланович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 10.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЗГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.06.1941

Отец: Гафаров Арслан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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