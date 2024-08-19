Гафаров Ахат Арсланович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 10.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 10.06.1941
Отец: Гафаров Арслан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно