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Бобовников Иосиф Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1909

Дата смерти

04.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1909

Отец: Бобовников Ейхон Я

Мать: Бобовникова Хая Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобовников Анисим Иосифович

Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобовникова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
02.04.1938

Дочь: Прасол Раиса Иосифовна

Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
06.07.1944

Сын: Бобовников Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна

Рождение ребёнка
19.10.1946

Дочь: Шахнович Валентина Иосифовна

Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна

Смерть
04.03.1991

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