Бобовников Иосиф Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1909
Дата смерти04.03.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1909
Отец: Бобовников Ейхон Я
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобовников Анисим Иосифович
Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.04.1938
Дочь: Прасол Раиса Иосифовна
Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
06.07.1944
Сын: Бобовников Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна
Рождение ребёнка
19.10.1946
Дочь: Шахнович Валентина Иосифовна
Мать ребёнка: Бобовникова Мария Анисимовна
Смерть
04.03.1991