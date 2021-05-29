Сырникова (Васютина) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти23.03.1956
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Васютин Василий
Мать: Васютина неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гапонова (Сырникова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мохова (Сырникова) Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Орлова (Сырникова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Сырников Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич
Смерть
23.03.1956