Сырникова (Васютина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырникова (Васютина) Екатерина Васильевна

Место рождения

Кукуй, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

23.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Васютин Василий

Мать: Васютина неизвестно

Кукуй, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
Неизвестно
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырников Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гапонова (Сырникова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мохова (Сырникова) Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сырников Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Сырников Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Орлова (Сырникова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич

Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Сырников Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Сырников Алексей Васильевич

Смерть
23.03.1956
Борутино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область

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