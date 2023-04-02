Пересыпкина Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Пересыпкин Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.
Дочь: Пересыпкина Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Пересыпкин Тимофей Семенович
Смерть
Неизвестно