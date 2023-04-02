Пересыпкина Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересыпкина Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пересыпкин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Пересыпкин Тимофей Семенович

Рождение ребёнка
13.12.1900 ст.

Дочь: Пересыпкина Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Пересыпкин Тимофей Семенович

Смерть
Неизвестно

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