Афанасьев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Афанасьева (Афанасьева) Анна Ивановна
Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно