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Афанасьев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева (Афанасьева) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Тюшкина (Афанасьева) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Афанасьева (Афанасьева) Анна Ивановна

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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