Уваров Филип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Уваров Иван Моисеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уваров Семен Филипов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Уваров Никит Филипов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно