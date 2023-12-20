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Уваров Филип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Уваров Иван Моисеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уваров Феодор Филипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уваров Семен Филипов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Уваров Никит Филипов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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