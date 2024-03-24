Гаврильева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврильева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1972

Сын: Гаврильев Петр Иванович

Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврильева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврильев Лена Ивановна

Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврильева Римма Ивановна

Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврильев Юрий Иванович

Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврильева Иван Иванович

Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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