Гаврильева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1972
Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврильева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврильев Лена Ивановна
Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврильева Римма Ивановна
Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаврильев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно