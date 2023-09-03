Новосадов (Новосад) Михаил Васильевич
мужской, родился 06.12.1876 ст., Гродненская губерния, Волковысский уезд, Порозовская волость, д. Лидяны
умер 20.09.1933, Московская область, Раменский район, село Быково
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Место
Комментарий
Рождение
06.12.1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Гродненская губерния, Волковысский уезд, Порозовская волость, д. Лидяны
Смерть
20.09.1933
Московская область, Раменский район, село Быково