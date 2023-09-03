Новосадов (Новосад) Михаил Васильевич 06.12.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Новосадов (Новосад) Михаил Васильевич

Автор
ЛН
Новосадова Л.

мужской, родился 06.12.1876 ст., Гродненская губерния, Волковысский уезд, Порозовская волость, д. Лидяны

умер 20.09.1933, Московская область, Раменский район, село Быково

Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гродненская губерния, Волковысский уезд, Порозовская волость, д. Лидяны

Смерть
20.09.1933
Московская область, Раменский район, село Быково

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