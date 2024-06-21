Бадина (Кильдишова) Вера Васильевна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадина (Кильдишова) Вера Васильевна

Место рождения

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Кильдишов Василий

Мать: Кильдишова (Исланова) Анна Владимировна

Старая Тепловка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

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