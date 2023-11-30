Шалабанова Лукия Иовлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалабанов Сергий Ефимович
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1880 ст.
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Шалабанова) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.
Дочь: Шалабанова Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.
Сын: Шалабанов Сергий Ефимович
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.
Сын: Шалабанов Василий Ефимович
Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович
Смерть
Неизвестно