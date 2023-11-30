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Шалабанова Лукия Иовлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалабанов Сергий Ефимович

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалабанов Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
25.06.1880 ст.

Сын: Шалабанов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Шалабанова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
25.04.1894 ст.

Дочь: Шалабанова Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
22.09.1895 ст.

Сын: Шалабанов Сергий Ефимович

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.

Сын: Шалабанов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.

Сын: Шалабанов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Шалабанов Ефим Никифорович

Смерть
Неизвестно

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