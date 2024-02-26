Лаврентий Артемьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Сергеева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Дарья Лаврентьева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кандратей Лаврентьев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Фома Лаврентьев (Ич)
Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Евдокея Лаврентьева (Вна)
Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1805