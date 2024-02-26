Лаврентий Артемьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврентий Артемьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Сергеева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Дарья Лаврентьева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кандратей Лаврентьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Григорий Лаврентьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Фома Лаврентьев (Ич)

Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Евдокея Лаврентьева (Вна)

Мать ребёнка: Авдотья Сергеева (Вна)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1805

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