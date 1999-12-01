Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна
Место рожденияАлтайский Край
Дата рождения20.01.1922
Дата смерти01.12.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922
Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1949
Сын: Мельников Николай Евгениевич
Отец ребёнка: Мельников Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
14.09.1957
Дочь: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Мельников Евгений Михайлович
Смерть
01.12.1999