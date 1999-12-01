Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова(Щербакова) (Щербакова) Валентина Александровна

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Место рождения

Алтайский Край

Дата рождения

20.01.1922

Дата смерти

01.12.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1922

Отец: Щербаков Александр (Красноармеец) Савельевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.01.1949

Сын: Мельников Николай Евгениевич

Отец ребёнка: Мельников Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
14.09.1957

Дочь: Цаплина(Мельникова) (Мельникова) Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Мельников Евгений Михайлович

Смерть
01.12.1999

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