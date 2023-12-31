Домашева Тумашева (Козлова) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева Тумашева (Козлова) Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

05.01.1820

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

год примерно высчитан
Бракосочетание
01.11.1786 ст.

Муж: Домашев Тумашев Егор Степанович

Книга записная Цурухайтуевского фарпоста Николаевскоя церкви. Венчан казак Егор Степанов сын Тумашев с невестою крестьянина Савы Козлова з дочерью ево девицей Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Егор Степанович

Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Домашев Тумашев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Егор Степанович

Цурухайтуевский форпост
Смерть
05.01.1820
Цурухайтуевская крепость
В МК Цурухайтуевской Николаевской церкви. Умершего отставного казака Егора Тумашева жена Евдокия горячкой. Погребена в крепости Цурухайтуевской на кладбище у крепости. Осн.: ф.282. оп. 1, д.143. лис... Показать все
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