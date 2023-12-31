Домашева Тумашева (Козлова) Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти05.01.1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
01.11.1786 ст.
Книга записная Цурухайтуевского фарпоста Николаевскоя церкви. Венчан казак Егор Степанов сын Тумашев с невестою крестьянина Савы Козлова з дочерью ево девицей Евдокией первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Домашев Тумашев Прокопий Егорович
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Егор Степанович
Цурухайтуевский форпост
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Домашев Тумашев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Егор Степанович
Цурухайтуевский форпост
Смерть
05.01.1820
Цурухайтуевская крепость
В МК Цурухайтуевской Николаевской церкви. Умершего отставного казака Егора Тумашева жена Евдокия горячкой. Погребена в крепости Цурухайтуевской на кладбище у крепости. Осн.: ф.282. оп. 1, д.143. лис... Показать все