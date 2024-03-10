Соломатова (Долгова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатова (Долгова) Раиса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950

Отец: Долгов Петр

Мать: Таисия Яковлевна

Рождение ребёнка
21.07.?

Сын: Соломатов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Соломатов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатов Геннадий

Место жительства
Неизвестно
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
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