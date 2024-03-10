Соломатова (Долгова) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1950
Отец: Долгов Петр
Мать: Таисия Яковлевна
Рождение ребёнка
21.07.?
Сын: Соломатов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Соломатов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломатов Геннадий
Место жительства
Неизвестно
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область