Арасланов Билял
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Абдулатифов Арслан
Мать: (Аминева) Бядрис
Рождение ребёнка
1896
Сын: Арсланов Умяр
Мать ребёнка: Сафия 2 Жена
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сафия 2 Жена
Смерть
Неизвестно