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Арасланов Билял

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

1896 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Абдулатифов Арслан

Мать: (Аминева) Бядрис

Рождение ребёнка
1896

Сын: Арсланов Умяр

Мать ребёнка: Сафия 2 Жена

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафия 2 Жена

Смерть
Неизвестно

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