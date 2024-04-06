Лобанов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
1850 ст.
Цеховой шляпного цеха в г. Вологде
Рождение ребёнка
Около ?.01.1850 ст.
Сын: Лобанов Александр Федорович
Мать ребёнка: Лобанова Ольга Евдокимовна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Лобанов Николай Федорович
Мать ребёнка: Лобанова Ольга Евдокимовна
Смерть
Неизвестно