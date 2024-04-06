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Лобанов Федор Петрович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Лобанов Петр Андреевич

Мать: Лобанова Надежда Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Ольга Евдокимовна

Работа или профессия
1850 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Цеховой шляпного цеха в г. Вологде
Рождение ребёнка
Около ?.01.1850 ст.

Сын: Лобанов Александр Федорович

Мать ребёнка: Лобанова Ольга Евдокимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Лобанов Николай Федорович

Мать ребёнка: Лобанова Ольга Евдокимовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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