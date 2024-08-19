Ričiks Felikss Feliks
Место рожденияPeļņi, Pilda, Ludza, Latvija
Дата рождения20.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1859
Отец: Ričiks Ādams
Крещение
21.09.1859
Место жительства
1889
Бракосочетание
12.02.1889
Pildas rom.kat draudze
Рождение ребёнка
16.02.1890
Сын: Ričiks Onufrijs
Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija
Рождение ребёнка
18.07.1897
Дочь: Bičule (Ričiks) Anna Ance
Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija
Рождение ребёнка
10.06.1900
Дочь: (Ričiks) Jadviga
Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija
фон. Зузанпостъ , (Zuzanposelj) ?
Рождение ребёнка
15.03.1905
Сын: Ričiks Donāts
Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija
Смерть
Неизвестно