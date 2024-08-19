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Ričiks Felikss Feliks

Место рождения

Peļņi, Pilda, Ludza, Latvija

Дата рождения

20.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1823 г.р.

Мать

Около 1831 г.р.

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1859

Отец: Ričiks Ādams

Мать: Ričiks (Ričiks) Anastasija

Крещение
21.09.1859
Место жительства
1889
Бракосочетание
12.02.1889

Жена: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija

Pildas rom.kat draudze
Рождение ребёнка
16.02.1890

Сын: Ričiks Onufrijs

Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija

Рождение ребёнка
18.07.1897

Дочь: Bičule (Ričiks) Anna Ance

Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija

Рождение ребёнка
10.06.1900

Дочь: (Ričiks) Jadviga

Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija

фон. Зузанпостъ , (Zuzanposelj) ?
Рождение ребёнка
15.03.1905

Сын: Ričiks Donāts

Мать ребёнка: Ričiks (Valeiņa) Zofija Sofija

Смерть
Неизвестно

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