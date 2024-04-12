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Яковлева Пелагия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909

Отец: Петров Яков Петрович

Мать: Семенова Татиана Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафутдинова Анастасия Леонтевна

Отец ребёнка: Леонтев Михаил Леонтевич

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Леонтьев Осип Михайлович

Отец ребёнка: Леонтев Михаил Леонтевич

Рождение ребёнка
05.09.1936

Сын: Леонтев Иван Леонтевич

Отец ребёнка: Леонтев Михаил Леонтевич

Смерть
Неизвестно

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