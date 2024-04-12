Яковлева Пелагия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1909
Отец: Петров Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафутдинова Анастасия Леонтевна
Отец ребёнка: Леонтев Михаил Леонтевич
Рождение ребёнка
07.11.1933
Отец ребёнка: Леонтев Михаил Леонтевич
Рождение ребёнка
05.09.1936
Отец ребёнка: Леонтев Михаил Леонтевич
Смерть
Неизвестно