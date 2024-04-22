Пелагея Васильева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Васильева (Вна)

Пелагея Васильева (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1826 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Муж

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1851 ст.

Отец: Василий Степанов (Ич)

Мать: Анна Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
10.11.1871 ст.

Муж: Никита Алексеев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close