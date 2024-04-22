Пелагея Васильева (Вна)
Место рождения
Дата рождения06.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1851 ст.
Отец: Василий Степанов (Ич)
Мать: Анна Иванова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
10.11.1871 ст.
Муж: Никита Алексеев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно