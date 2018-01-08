Бобылев Валериан Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1947
Дата смерти08.01.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
08.01.2018