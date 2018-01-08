Бобылев Валериан Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Валериан Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1947

Дата смерти

08.01.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
08.01.2018

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