Закирова (Хамитова) Шамсиямал Хамит кызы
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хамитов Хамит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1942
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно