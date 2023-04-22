Закирова (Хамитова) Шамсиямал Хамит кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова (Хамитова) Шамсиямал Хамит кызы

Место рождения

Алпаево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Хамит

Мать: не указана

Алпаево, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Ахтям Ахнаф улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синагаталлина (Закирова) Альсина Ахнаф кызы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1942

Сын: Закиров Афтах Ахнаф улы

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наратасты, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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