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Бачукин Сергей Степанович

Место рождения

Ловцы, Луховицы, Московская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

26.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Ловцы, Луховицы, Московская область
Рождение ребёнка
10.03.1922

Сын: Бачукин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Бачукина Клавдия Дмитриевна

Военная служба
22.06.1941
Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1895 Место призыва: Луховицкий РВК, Московская обл., Луховицкий р-н Дата призыва: Между 22.06.1941 и 31.12.1942 Дат... Показать все
Смерть
26.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Донесение о безвозвратных потерях Место рождения: Московская обл., Луховицкий р-н, с. Люзы Дата и место призыва: Луховицкий РВК, Московская обл., Луховицкий р-н Воинское звание: красноармеец Последнее... Показать все
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