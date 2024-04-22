Бачукин Сергей Степанович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти26.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
10.03.1922
Сын: Бачукин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Бачукина Клавдия Дмитриевна
Военная служба
22.06.1941
Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1895 Место призыва: Луховицкий РВК, Московская обл., Луховицкий р-н Дата призыва: Между 22.06.1941 и 31.12.1942 Дат... Показать все
Смерть
26.09.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Донесение о безвозвратных потерях Место рождения: Московская обл., Луховицкий р-н, с. Люзы Дата и место призыва: Луховицкий РВК, Московская обл., Луховицкий р-н Воинское звание: красноармеец Последнее... Показать все