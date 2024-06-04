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Стародумова Варвара Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Стародумов Фома Симеонов

Отец ребёнка: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Стародумов Алексей Симеонов

Отец ребёнка: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Стародумов Сергей Симеонов

Отец ребёнка: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835

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