Стародумова Варвара Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Стародумов Алексей Симеонов
Отец ребёнка: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Стародумов Сергей Симеонов
Отец ребёнка: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев
Смерть
После 1835