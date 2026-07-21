Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
мужской, родился 1841
умер Неизвестно
ОтецМандражи НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ1804 г.р.
Супруги
Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНАОколо 1850 г.р.
Дети
Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА14.04.1871 г.р.
(Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1880 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Мандражи НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мандражи ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Бракосочетание
Около 1850
Рождение ребёнка
14.04.1871
Дочь: Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: (Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Мандражи) ИННА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА
Смерть
Неизвестно