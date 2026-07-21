Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Мандражи ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1841

умер Неизвестно

Отец
Мандражи НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ1804 г.р.
Супруги
Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНАОколо 1850 г.р.
Дети
Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА14.04.1871 г.р.
(Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНАОколо 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Мандражи НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мандражи ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Бракосочетание
Около 1850

Жена: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
14.04.1871

Дочь: Савич (Мандражи) ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: (Мандражи) НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мандражи) ИННА ВЛАДИМИРОВНА

Мать ребёнка: Мандражи (Вышеславцева) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Смерть
Неизвестно

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