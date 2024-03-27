Асфандияров Абдулла
Место рожденияд.Старо-Халикеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Галлям Абдуллович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Арслан Абдулович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Муллаяр Абдуллович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Муллагали Абдуллович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Сахитгарей Абдуллович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Ягофар Абдуллович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асфандияров Загафар Абдуллович
Мать ребёнка: Асфандиярова ?
д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Смерть
Неизвестно