Асфандияров Абдулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асфандияров Абдулла

Место рождения

д.Старо-Халикеево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Галлям Абдуллович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Арслан Абдулович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Муллаяр Абдуллович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Муллагали Абдуллович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Сахитгарей Абдуллович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Ягофар Абдуллович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асфандияров Загафар Абдуллович

Мать ребёнка: Асфандиярова ?

д.Старо-Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Смерть
Неизвестно
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