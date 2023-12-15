Протасов Иван Noname — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасов Иван Noname

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1804 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Noname2

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804

Сын: Протасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Протасова Noname2

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

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