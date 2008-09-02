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Павлов Петр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1934

Дата смерти

02.09.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1934

Отец: Павлов Денис Иванович

Мать: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
22.02.1958

Сын: Павлов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Павлова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
15.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анна Николаевна

Смерть
02.09.2008
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