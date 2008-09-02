Павлов Петр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1934
Дата смерти02.09.2008
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1934
Отец: Павлов Денис Иванович
Мать: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1958
Мать ребёнка: Павлова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
15.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна Николаевна
Смерть
02.09.2008