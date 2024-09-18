Александр Веденеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Веденеев

Место рождения

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ненила Спиридонова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Владимир Александров

Мать ребёнка: Ненила Спиридонова

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Евдокия Александрова

Мать ребёнка: Ненила Спиридонова

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Егор Александров

Мать ребёнка: Ненила Спиридонова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Александрова

Мать ребёнка: Ненила Спиридонова

Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1822
Оликово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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