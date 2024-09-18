Александр Веденеев
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1822
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ненила Спиридонова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Владимир Александров
Мать ребёнка: Ненила Спиридонова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Евдокия Александрова
Мать ребёнка: Ненила Спиридонова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Егор Александров
Мать ребёнка: Ненила Спиридонова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Александрова
Мать ребёнка: Ненила Спиридонова
Смерть
1822