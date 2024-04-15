Овчинников Семен Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.09.1904 ст.
Любовь Афанасьевна (Белич) Белич
Восприемник
01.10.1905 ст.
Пелагея Афанасьевна (Белич) Белич
Восприемник
01.07.1906 ст.
Марфа Алексеевна Коченевская
Восприемник
02.02.1907 ст.
Анна Или Кирилл
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно