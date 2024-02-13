Абдрахманова (Мухаметшафикова) Такзима Шакуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдрахманов Хайдар
Рождение ребёнка
27.02.1968
Дочь: Романова Лилия Хайдаровна
Отец ребёнка: Абдрахманов Хайдар
Рождение ребёнка
05.05.1975
Сын: Абдрахманов Рустем Хайдарович
Отец ребёнка: Абдрахманов Хайдар
Смерть
Неизвестно