Абдрахманова (Мухаметшафикова) Такзима Шакуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдрахманова (Мухаметшафикова) Такзима Шакуровна

Абдрахманова (Мухаметшафикова) Такзима Шакуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1941

Отец: Мухаметшафиков Шакур

Мать: Мухаметшафикова (Аглеева) Асия Аглиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдрахманов Хайдар

Рождение ребёнка
27.02.1968

Дочь: Романова Лилия Хайдаровна

Отец ребёнка: Абдрахманов Хайдар

Рождение ребёнка
05.05.1975

Сын: Абдрахманов Рустем Хайдарович

Отец ребёнка: Абдрахманов Хайдар

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.