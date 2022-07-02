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Русанов Моисей Филиппович

Место рождения

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

26.07.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1820 ст.

Отец: Русанов Филипп Афанасьевич

Мать: Евдокия Филипповна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Авдотья Гурьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Русанов Борис Моисеевич

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Русанова) Прасковья Моисеевна

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Русанов Ефрем Моисеевич

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Русанов Григорий Моисеевич

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Русанова) Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Русанов Дмитрий Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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