Русанов Моисей Филиппович
Место рождения
Дата рождения26.07.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1820 ст.
Отец: Русанов Филипп Афанасьевич
Мать: Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843 ст.
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Русанова) Прасковья Моисеевна
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна
Рождение ребёнка
1845 ст.
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Русанов Григорий Моисеевич
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Русанова) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Гурьевна
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Русанов Дмитрий Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно