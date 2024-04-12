Некрасов Игнашка Павлов
Место рождения
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Некрасов Павел Кондратьев
Рождение ребёнка
1685
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кирилова
Терешково, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1695
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кирилова
Рождение ребёнка
1707
Сын: Некрасов Дмитрий Игнатьев
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно