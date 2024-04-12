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Некрасов Игнашка Павлов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Некрасов Павел Кондратьев

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1685

Сын: Некрасов Самсон Игнатов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кирилова

Терешково, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
1695

Сын: Некрасов Стефан Игнатов

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Некрасов Дмитрий Игнатьев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Кирилова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Кирилова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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