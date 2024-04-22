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Домника (Домна) Семенова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.01.1872 ст.

Дата смерти

20.03.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1872 ст.

Отец: Семен Антипов

Мать: Дарья Егорова

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Крещение
02.01.1872 ст.
Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Смерть
20.03.1872 ст.
Рыбушкино, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
22.03.1872 ст.
Общественное кладбище с. Комлево, Знаменская церковь, Комлево-Знаменское, Ащеринская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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