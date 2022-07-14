(Голикова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.05.1980
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Ведерников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ведерников Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Ведерников Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мокрушин Константин Евгеньевич