Половко (Майборода) Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половко (Майборода) Елена Филипповна

Место рождения

с. Обозовка, Харьковская обл.

Дата рождения

20.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907

Отец: Майборода Филлипп

Мать: Майборода Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половко Яков Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половко Яков Петрович

Рождение ребёнка
06.04.1926

Сын: Половко Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Половко Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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