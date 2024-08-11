Половко (Майборода) Елена Филипповна
Место рожденияс. Обозовка, Харьковская обл.
Дата рождения20.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1907
Отец: Майборода Филлипп
Мать: Майборода Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половко Яков Петрович
Рождение ребёнка
06.04.1926
Сын: Половко Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Половко Яков Петрович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно