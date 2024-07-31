Маслов Яков
Место рожденияКурская область, Льговский район, Большие Угоны
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслова Александра
Бракосочетание
11.02.1924
Развод
09.10.1927
Смерть
Неизвестно