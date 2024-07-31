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Маслов Яков

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Место рождения

Курская область, Льговский район, Большие Угоны

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Маслов (Плетнев) Роман

Мать: Маслова (Найденкова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслова Александра

Бракосочетание
11.02.1924

Жена: (Полякова) Матрена Яковлевна

Развод
09.10.1927

Жена: (Полякова) Матрена Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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