Гурьев Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.

Дочь: Гурьева Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Гурьева Татьяна Петрова

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Татьяна Петрова

Смерть
Неизвестно
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