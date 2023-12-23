Гурьев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1903 ст.
Дочь: Гурьева Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Гурьева Татьяна Петрова
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Татьяна Петрова
Смерть
Неизвестно