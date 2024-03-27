Сайфулмулюков (Сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Хисметулла
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Хисамутдинова) Бибигафи
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида
Рождение ребёнка
1840
Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Рахметулла
Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида
Смерть
Неизвестно