Сайфулмулюков (Сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфулмулюков (Сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Хисаметдинова) Гульбагида

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Хисметулла

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Хисамутдинова) Бибигафи

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Тухватулла

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хисамутдинов Феткулла

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хисаметдинов (Хисамутдинов) Рахметулла

Мать ребёнка: (Хисаметдинова) Гульбагида

Смерть
Неизвестно

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