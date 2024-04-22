Астафьев Тимофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьев Тимофей Никитич

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1710

Дата смерти

1773

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Астафьев Никита Никифорович

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Астафьев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Астафьева Аксинья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Астафьева Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1773
Бракосочетание
1774

Жена: Апарина Пелагея Ивановна

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
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