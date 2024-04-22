Астафьев Тимофей Никитич
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1773
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Астафьев Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Астафьев Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Астафьева Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Астафьева Марфа Тимофеевна
Смерть
1773
Бракосочетание
1774
Жена: Апарина Пелагея Ивановна